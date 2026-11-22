Nel campionato di Seconda Categoria giornata tutta da dimenticare per le tre nissene. Nel girone B, il Delia ha perso 1-0 sul campo del Saraceno. A decidere il confronto è stato un calcio di rigore trasformato da Giarrana al 60′. Sfida molto equilibrata tra due squadre che hanno dato vita ad una gara molto intensa e combattuta. Il delia resta quarto in classifica con 12 punti.

Chi, invece, presenta una situazione alquanto problematica in termini di classifica è la Caterinese che ha perso anche lo spareggio salvezza con il Trabia. Contro la penultima della classe il match s’è chiuso 5-1. Un risultato che non ha lasciato scampo alcuno alla compagine caterinese che ha incassato i cinque gol da Geraci, Rizzo, autorete, Gallina e Rizzotto. Per la Caterinese la rete della bandiera è stata segnata da Amico. Una sconfitta che ha lasciato la Caterinese ultima in fondo alla classifica del girone B di Seconda Categoria con un solo punto. Ora la penultima è a 4 punti.

Infine, nel girone G di Seconda Categoria, sconfitta esterna per il Terranova Gela che ha perso 2-0 contro la New Erea. A decidere il confronto è stata una doppietta di Cappello. Il Terranova Gela comunque al momento si trova in pieno centroclassifica con 13 punti. (foto Delia Calcio)