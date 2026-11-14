Salute

Scontro auto-tir, una donna di 55 anni muore nel Ragusano

Redazione

Scontro auto-tir, una donna di 55 anni muore nel Ragusano

Sab, 14/11/2026 - 19:04

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RAGUSA (ITALPRESS) – Una donna di 55 anni, di origini maltesi, è morta questo pomeriggio a causa dello scontro tra un’auto e un mezzo pesante, avvenuto sulla SS194, nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa.

L’incidente è avvenuto, per cause in via di accertamento, in prossimità dell’imbocco autostradale. La vittima era a bordo della vettura che si è scontrata col tir.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere del mezzo e le forze dell’ordine.

-Foto Vigili del Fuoco Ragusa-

(ITALPRESS).

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