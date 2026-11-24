SAN CATALDO. Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo vive un momento storico da quando è nato ormai due anni fa, da quando ha avviato le sue attività il 13 novembre 2024. In seguito alla sua promozione come Risiko Club Ufficiale nel mese di Luglio dell’anno scorso ha potuto così partecipare al massimo evento del mondo del Risiko Nazionale, Il Campionato Nazionale a Squadre. L’anno scorso al grande Torneo che si è svolto in provincia di Bergamo, la piccola squadra Sancataldese è riuscita a qualificarsi sedicesima su trenta squadre partecipanti.

Quest’anno, ad Arenzano, in provincia di Genova, nei giorni dal 21 al 22 novembre scorso, 32 squadre si sono sfidate per la vittoria del Torneo Nazionale, e la piccola squadra proveniente da San Cataldo, cambiata nel frattempo nella composizione, ha riunito giocatori con esperienza e altri che praticamente giocano solo da poco e sulla carta non partiva assolutamente da favorita. Ma grazie all’unione tra i giocatori, all’umiltà di confrontarsi in modo sereno contro i giocatori delle grandi corazzate del Nord e del Centro, con club storici come Milano, Torino, Bergamo, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Roma, e tanti altri, la squadra sancataldese ha ottenuto un risultato che è possibile definire storico.

Con Gianluigi Orlando Capitano che gioca ormai da due anni, Alessio Sansoni referente responsabile del Club, ormai storico giocatore del Circuito Nazionale, Ornella Turco, che gioca da poco più di un anno e Luigi Cumbo, alla sua settima partita di Risiko nella sua vita, hanno condotto le loro partite con concentrazione e strategia e, dopo i primi due turni del Sabato, sui tre complessivamente in programma, conquistavano il primo posto con 5 vittorie e 3 secondi posti utili. Nel terzo turno della domenica, per mantenere la vetta della Classifica, sarebbe stato sufficiente ottenere una vittoria e un secondo posto. Il secondo posto è arrivato mentre il primo è arrivato solo per un istante ma, purtroppo, non si è riusciti a mantenerlo. In tal modo il piccolo ma tenace Club Sancataldese termina il torneo comunque sul podio con una storica terza piazza con 5 vittorie e 4 secondi posti utili per la classifica, dietro solo alla squadra vincitrice del Torneo, Monza, con 6 vittorie e 3 secondi posti e alla squadra di Gerenzano con 6 vittorie e 3 secondi posti ma dietro a Monza per i decimali. Dopo la vittoria del Club di Palermo l’anno scorso, la Sicilia dimostra la sua qualità di gioco e di partecipazione conquistando ora questo storico terzo posto che porta onore a tutta l’Isola.

Giovedì 18 novembre, invece, si concludeva il Torneo 1 della Combinata “La Rivincita di Natale” con la vittoria di Gabriele Taschetti (del RCU Eclettica Caltanissetta), seconda al tavolo Mariella Brucculeri, terzo Andrea Kiswarday e quarto classificato Giuseppe Ippolito. Mariella Brucculeri e Giuseppe Ippolito fanno parte del RCU Il Pifferaio mentre Andrea Kiswarday del RCU Eclettica. Da questo Mercoledì 25 Novembre partirà la seconda parte della Combinata che porterà il Club fino a ridosso dell’anno nuovo.

Chiunque può partecipare alle attività del Club “Il Pifferaio”, già da questo mercoledì 25 novembre e, in generale, ogni settimana alle varie attività di gioco promosse dal RCU Il Pifferaio. Per richiesta di partecipazione è possibile contattare i referenti del Club: Alessio Sansoni (tel. 371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel. 3291110564). Ci si può iscrivere e rimanere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club) e sul nuovo canale YouTube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio. Su questi canali saranno pubblicati i regolamenti dei tornei e tutte le foto, i video, le classifiche e i resoconti dei vari eventi che via via vengono organizzati.