SAN CATALDO. “Abbiamo realizzato questo video in occasione del 25 novembre per lanciare un appello chiaro: non possiamo restare in silenzio di fronte alla violenza, è una responsabilità che ci riguarda tutti”. Così il sindaco Gioacchino Comparato che, assieme all’assessore Marianna Guttilla, ha inteso lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile contro la violenza sulle donne.

“In questo messaggio – ha aggiunto il sindaco – ci siamo ritrovati uniti: amministratori, presidenza e sancataldese calcio , presidenza e PGS Vigor San Cataldo e i giovani attivisti sancataldesi. Tante voci, un solo impegno per ribellarci a ciò che alimenta la violenza e costruire una comunità più consapevole, unita e coraggiosa”.

Il primo cittadino ha ringraziato Vincenzo Bonelli che, con la sua professionalità e grande dedizione, ha prodotto questo video testimoniando il suo sostegno a questo progetto , consolidato negli anni. Il nostro 25 novembre non resta su uno schermo: scendiamo in piazza insieme. La marcia prenderà il via alle ore 19 e il corteo farà un percorso dal Monumento ai Caduti fino alla Panchina Rossa. “Portiamo la nostra voce, la nostra presenza e il nostro impegno. Facciamo rumore, insieme”, ha concluso il sindaco.