SAN CATALDO. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, anche quest’anno la Città di San Cataldo ha aderito alla campagna “Mi illumino d’azzurro”. Accanto al Palazzo di Città, quest’anno s’è illuminata d’azzurro anche la Biblioteca Comunale, luogo simbolo di crescita, ascolto e futuro per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Un segnale concreto per ribadire che la tutela, la voce e i diritti dei più giovani sono al centro della comunità sancataldese.

All’iniziativa hanno preso parte il Consiglio Comunale degli adulti e dei Ragazzi e delle Ragazze e il mondo associativo con le società di mutuo soccorso nel contesto di un momento di riflessione e condivisione in Piazza Papa Giovanni XXIII davanti al palazzo comunale.