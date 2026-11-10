San Cataldo. Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” protagonista a Siracusa nella finale del Campionato Regionale Individuale Sicilia 2026 (Cri Sicilia)

SAN CATALDO. A Siracusa, in una bellissima giornata di sole, si è svolta la finale del Campionato Regionale Individuale Sicilia 2026 (CRI Sicilia), una meravigliosa giornata di Risiko e amicizia, con la partecipazione di più di 40 persone tra giocatori e accompagnatori dei 7 Club di Risiko siciliani (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e, appunto, Siracusa). Anche il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” era presente con Annamaria Dell’Aiera, Mariella Brucculeri, Gianluigi Orlando, Fabrizio Butera e Alessio Sansoni: 4 giocatori e 1 supporter. I giocatori si sono qualificati a questa finale grazie ai risultati conseguiti nelle tre tappe di Palermo, Messina e Caltanissetta e a 2 Wild Cards assegnate al Club.

Anche questa edizione del torneo, ripartito proprio l’anno scorso con la finale a San Cataldo dopo una pausa di 5 anni a causa della pandemia di Covid, ha regalato tante emozioni ai partecipanti. Il Club ospitante della 10ª edizione dell’evento, il Risiko Club “Il Passatempo” di Siracusa, ha organizzato tutto alla perfezione e ha creato per i partecipanti un ambiente di gioco stimolante e confortevole. Il lungo weekend è iniziato già dal sabato, con tanti giocatori che si sono incontrati nella bella città di Siracusa e hanno trascorso una bella serata insieme in amicizia.

Il giorno della finale, poi, sono arrivati nella sede di gioco tutti gli altri giocatori che non avevano pernottato a Siracusa dal sabato. Quelli più lontani, provenienti da Palermo, hanno dovuto percorrere anche 250 km la mattina presto per arrivare entro il termine delle iscrizioni, fissato alle ore 10.00. Dopo le procedure di registrazione dei giocatori, una buonissima colazione offerta dal Club aretuseo e le tante foto tra i giocatori e di gruppo prima delle partite, alle ore 10.30 circa la sfida ha avuto inizio.

La formula di gioco della finale, ispirata a quella dei tornei Master nazionali, ha previsto due partite preliminari con i 36 giocatori divisi in 9 tavoli da gioco per ogni partita, intervallate da una pausa pranzo, e una classifica a somma di punti che permetteva ai migliori 16 giocatori di accedere alla successiva fase delle semifinali. Infine, si è disputata la finale tra i quattro vincitori delle partite di semifinale.

Al termine delle due partite preliminari, due giocatori del RCU Il Pifferaio sono riusciti a entrare nella lista dei migliori 16. Alessio Sansoni “Bluprofondo71” e Gianluigi Orlando “Kanidicaccia22” hanno continuato il percorso verso la finale del torneo per la conquista del titolo regionale. Le loro partite di semifinale, tuttavia, non hanno dato l’esito sperato, nonostante siano state giocate con la solita concentrazione e abilità. In una partita di Risiko entra in gioco anche una buona dose di fortuna e, in queste due partite, la dea bendata ha deciso di non accompagnare i due giocatori del Club verde-amaranto nelle due ore di gioco. I due si sono quindi dovuti fermare in semifinale.

Per la cronaca, l’ingresso in finale è stato conquistato da due giocatori del Club di Palermo, già campioni a squadre a livello nazionale e regionale, 1 giocatore del Club di Acireale e 1 giocatore del Club di Messina. La vittoria finale e il titolo 2026 sono andati a Luca Licciardello, giocatore e presidente del Club “Word Domination” di Acireale.

In attesa dei prossimi eventi in programma per i giocatori del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”, domani sera, mercoledì 11 novembre, si svolgerà il quinto turno della Combinata “La Rivincita di Natale” – Torneo 1 (ci sarà anche un Torneo 2 dal 25 novembre in poi), con una classifica ancora aperta alla qualificazione per la finalissima del prossimo 18 novembre, che vedrà quattro giocatori contendersi la vittoria del torneo. Anche questa serata di gioco è assolutamente aperta a tutti i giocatori e le giocatrici che vorranno trascorrere una serata spensierata in un ambiente che mette sempre a proprio agio e accoglie ogni nuovo giocatore con lo spirito della festa.

Chiunque vorrà partecipare alle attività del Club “Il Pifferaio”, già da questo mercoledì 11 novembre e, in generale, alle varie attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club: Alessio Sansoni (tel. 371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel. 3291110564). Ci si può iscrivere e rimanere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club) e sul nuovo canale YouTube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio. Su questi canali saranno pubblicati i regolamenti dei tornei e tutte le foto, i video, le classifiche e i resoconti dei vari eventi che via via vengono organizzati.