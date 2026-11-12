Salute

San Cataldo. Il consigliere Modaffari sul divieto di potabilità dell’acqua: “E’ possibile che dopo giorni di emergenza i cittadini debbano ancora assistere a tutto questo?”

Redazione 1

San Cataldo. Il consigliere Modaffari sul divieto di potabilità dell’acqua: “E’ possibile che dopo giorni di emergenza i cittadini debbano ancora assistere a tutto questo?”

Gio, 12/11/2026 - 13:24

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SAN CATALDO. Il consigliere Giampiero Modaffari è tornato ad attaccare duramente sul fronte della potabilità dell’acqua e lo ha fatto, ancora una volta, sulla base di dati oggettivi. “Ore 12:00 di oggi, 12 novembre 2026 – Via Giuseppe Verdi, centro storico di San Cataldo. Le fotografie mostrano l’acqua che ancora oggi fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni: un colore giallo-marrone assolutamente preoccupante! È possibile che, dopo giorni di emergenza e un’ordinanza sindacale di non potabilità per il superamento del parametro manganese, i cittadini debbano ancora assistere a tutto questo?”.

Secondo il consigliere comunale di Riprendiamoci la Città “Non è soltanto un problema di colore, ma di tutela della salute pubblica! Quest’acqua rischia di compromettere le riserve idriche domestiche e potrebbe essere involontariamente utilizzata, soprattutto da anziani e famiglie non adeguatamente informate”.

Il gruppo Riprendiamoci la Città chiede:

– Controlli immediati e pubblicazione delle analisi con cadenza giornaliera.

– Interventi urgenti e risolutivi da parte dei gestori.

– Valutazione della sospensione dell’erogazione, dove non siano garantite le condizioni di sicurezza, assicurando forniture alternative.

– Informazione capillare ai cittadini, anche attraverso manifesti, avvisi e altoparlanti.

– Indicazioni chiare sulla sicurezza delle riserve idriche domestiche.

Basta rinvii, basta rassicurazioni, basta tolleranza! Chiediamo al Sindaco, all’ASP e ai gestori di assumere immediatamente ogni provvedimento necessario. Non basta dichiarare l’acqua non potabile, bisogna risolvere il problema. La salute dei nostri concittadini viene prima di tutto. Si agisca subito”.

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