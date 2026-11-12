“Io Mia”, a Delia l’arte sale sul palco per dare voce alle donne

La Città di Delia con il sindaco Gianfilippo Biancheri e l’assessore Deborah Lo Porto, sceglie di sostenere il progetto di Palco Open Hub per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre uno spettacolo in una veste più intima e introspettiva.

L’appuntamento è per il 25 novembre 2026, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare di Delia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per tutti gli studenti della città di Delia.

Per questa nuova tappa -Elisa Scalzo, Emanuele Maniscalco e Giusy Di Dio- cambiano volto allo spettacolo scegliendo una dimensione più intima e introspettiva, pensata per avvicinarsi ancora di più al pubblico e creare un contatto diretto con le emozioni e le storie raccontate.

Protagonisti saranno Andrea Zimarmani, attore che darà voce e corpo alla musica raccontata attraverso le interpretazioni vocali di Elisa Scalzo e Francesca Bongiovanni. Ad accompagnarle dal vivo una band composta da i musicisti : Emanuele Maniscalco alla batteria, Ciccio Grillo al basso, Miky Giordano alla chitarra, Joe Gagliardo alle tastiere e Sal Cacciatore alla tromba.

Uno spettacolo che va oltre il semplice ascolto dei brani: la musica si intreccia con la recitazione e momenti di riflessione, dando vita a un racconto emozionale che attraversa il dolore, le ferite invisibili, la consapevolezza e il coraggio di rinascere di ogni Donna.

Il progetto è prodotto dall’Associazione Culturale Palco Open Hub, con il contributo di Promimpresa Società Benefit Srl, Sempre Ghiotti, Accademia di Arti Sceniche e Donna Rosa, realtà che ne condividono i valori e la finalità sociale.