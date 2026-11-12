Il sindaco Leonardo Burgio su potabilità dell’acqua: “Per Serradifalco dati incoraggianti, ma permane la non potabilità per la presenza di manganese”

SERRADIFALCO. I controlli esterni effettuati in data 11 novembre 2026, i cui risultati sono contenuti nei Rapporti di Prova nn. 772/26, 773/26 e 774/26 del 12 novembre, evidenziano il permanere di alcune criticità per la presenza di manganese, seppur con segnali di miglioramento. Lo ha affermato il sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio che ha pubblicato anche i dati riferiti agli altri Comuni viciniori a quello serradifalchese.

Di seguito il quadro aggiornato dei Comuni interessati:

* SAN CATALDO: 91 µg/L (San Cataldo 2), 84 µg/L (San Cataldo 6), 50 µg/L (San Cataldo 5).

* MONTEDORO: 62 µg/L (Montedoro 2).

* BOMPENSIERE: dati delle analisi ancora non disponibili ma permane divieto

* MILENA: dati delle analisi ancora non disponibili ma permane divieto

* SERRADIFALCO: 54 µg/L (Serradifalco 3).

Un segnale particolarmente incoraggiante – secondo il sindaco – arriva da Serradifalco, dove il valore rilevato è pari a 54 µg/L, appena 4 µg/L sopra il valore di parametro di 50 µg/L previsto per il manganese. Un risultato che evidenzia un significativo avvicinamento alla soglia di riferimento, pur non rappresentando ancora il pieno rientro nei parametri. Il primo cittadino ha anche ribadito che “per tutti i Comuni sopra indicati permane, allo stato attuale, la condizione di NON POTABILITÀ dell’acqua, fino a nuova comunicazione ufficiale degli enti competenti. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza sulla base dei risultati delle prossime analisi”, ha concluso.