Messina, adescamento online di un bimbo di 8 anni: a processo un 64enne

Si sarebbe servito di un falso profilo su un noto social network per avvicinare un bambino di otto anni, conquistare la sua fiducia e proporgli un incontro a sfondo sessuale. Con questa accusa un uomo di 64 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, è finito a processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Messina, Francesca Capone. La vicenda risale al dicembre 2024, quando la madre del piccolo, controllando il telefono utilizzato dal figlio, scoprì una conversazione con uno sconosciuto. Insospettita dai messaggi, la donna approfondì il contenuto dello scambio, rendendosi conto della gravità della situazione e decidendo di presentare denuncia. Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato avrebbe utilizzato un’identità fittizia per instaurare un rapporto con il minore, facendogli credere di abitare nello stesso quartiere e di volerlo semplicemente conoscere. Attraverso questo espediente avrebbe cercato di ottenere la sua fiducia, fino a proporgli un incontro finalizzato a un rapporto sessuale. La contestazione è quella di adescamento di minorenne. La madre del bambino si è costituita parte civile nel procedimento ed è rappresentata dall’avvocata Vittoria Santoro. L’accusa è sostenuta dalla sostituta procuratrice Alice Parialò. Il procedimento è entrato nella fase dibattimentale davanti al Tribunale di Messina. (ITALPRESS).