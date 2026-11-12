C’è anche il cantante neomelodico Niko Pandetta, 35 anni, tra i destinatari delle 36 misure cautelari in carcere eseguite all’alba di oggi dai Carabinieri a Messina nell’ambito di una maxioperazione antidroga. Vincenzo ‘Niko’ Pandetta, nipote del boss catanese Salvatore ‘Turi’ Cappello, nel giugno scorso era stato arrestato per traffico di droga aggravato dall’avere favorito due clan mafiosi. Ma era tornato libero. (Adnkronos)
Maxi operazione antidroga a Messina,tra gli arrestati anche il neomelodico Niko Pandetta
Gio, 12/11/2026 - 11:14
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