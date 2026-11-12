Salute

Maxi operazione antidroga a Messina,tra gli arrestati anche il neomelodico Niko Pandetta

Redazione 3

Maxi operazione antidroga a Messina,tra gli arrestati anche il neomelodico Niko Pandetta

Gio, 12/11/2026 - 11:14

Condividi su:

C’è anche il cantante neomelodico Niko Pandetta, 35 anni, tra i destinatari delle 36 misure cautelari in carcere eseguite all’alba di oggi dai Carabinieri a Messina nell’ambito di una maxioperazione antidroga. Vincenzo ‘Niko’ Pandetta, nipote del boss catanese Salvatore ‘Turi’ Cappello, nel giugno scorso era stato arrestato per traffico di droga aggravato dall’avere favorito due clan mafiosi. Ma era tornato libero. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta