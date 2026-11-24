SAN CATALDO. Venerdì 27 Novembre, la scrittrice Croce Alù sarà ospite a Palermo per partecipare ad un incontro organizzato dalle seguenti Associazioni: ANSE “Associazione Nazionale Seniores Enel”, BC Sicilia “Associazione Culturale impegnata nella salvaguarda dei beni culturali e ambientali”, Fidapa “Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari”, Associazione Culturale Kermesse Sicilia impegnata nella diffusione della cultura storica e artistica, A.I.Q. Re.s Associazione impiegati in quiescenza della Regione Siciliana con sede in Via Siracusa , 10 a Palermo : Tutela e assiste gli impiegati in quiescenza della Regione Siciliana

Si tratta di un incontro intervista con l’autrice per parlare delle sue opere.

Racconti dal titolo: “L’Eco fa Rumore”: è una raccolta di undici racconti. Nasce dall’idea di riportare alla luce frammenti di vita. L’immaginazione creativa scrive storie verosimiglianti e diviene la chiave di lettura di una realtà mutevole e non sempre comprensibile; l’autrice scopre un mondo straordinario e con un’adeguata dose di umorismo, riesce a svelare ciò che si cela dietro la realtà sensibile. è una raccolta di undici racconti, che trattano temi, riguardante la vita trascorsa della protagonista, che dà voce attraverso i racconti al suo mondo interiore, che sembrava essere ormai sepolto dal tempo. Quando l’eco fa rumore, vibra il vuoto che è dentro di noi e le parole narrano antiche storie con volto nuovo.” Si tratta di un invito a metterci in ascolto della voce dell’anima, da cui provengono verità che rimangono non svelate

Poesie dal titolo: “La cornice del tempo”: nasce dall’idea che il tempo non passa, contrariamente a ciò che generalmente si dice, ma siamo noi che passiamo attraverso il tempo che, sempre giovane vecchio, è li che ci vede passare.

Romanzo dal titolo “La Ciocca Ribelle”: Una bambina e la sua gatta. Due vite insieme. Lei non parla, ma la gatta non le farà dimenticare la sua voce. La bambina cresce con il desiderio di raccontare la sua storia, inserita all’interno di dinamiche relazionali e colpi di scena, che svelano i molteplici volti dell’umanità: il pregiudizio verso il diverso e l’autoinganno di chi si considera una persona onesta; la forza di chi persevera nella sua missione e la mancanza di coraggio di chi soffrirà per tutta la vita per l’errore commesso, senza mai dichiararlo apertamente. E poi c’è chi asseconda gli eventi senza piegarsi a essi: tutto, in fondo, segue un movimento circolare dove ogni fine è un nuovo e intrigante inizio. “La ciocca ribelle” è un romanzo di formazione. Ogni personaggio è protagonista della propria trasformazione”.