San Cataldo. Gli alunni della scuola media “Carducci” parteciperanno al concorsi di poesia “Versi in Versi”: a loro dedicata la sezione speciale “Bernardino Giuliana”

SAN CATALDO. Gli alunni della Scuola Media G. Carducci saranno grandi protagonisti del Concorso di Poesia “Versi in Versi”: a loro sarà dedicata un’intera sezione speciale, intitolata alla memoria del celebre poeta sancataldese Bernardino Giuliana. Un modo speciale per valorizzare la creatività, la sensibilità e la voce dei nostri ragazzi.

Saranno premiate le poesie più belle scritte dagli studenti delle prime, seconde e terze medie, insieme a una menzione speciale per i testi più meritevoli. La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna dei premi avverranno durante la gran serata finale, in programma il prossimo 5 dicembre 2026.

Sarà una vera serata di festa in cui i poeti e i ragazzi premiati avranno l’emozionante opportunità di salire sul palco e condividere i propri versi con tutta la comunità. La scadenza per partecipare al concorso di poesia “Versi in Versi” si avvicina: hai tempo solo fino a domenica 15 novembre per inviare le opere.