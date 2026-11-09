San Cataldo. Acqua non potabile, il consigliere Giampiero Modaffari: “Basta tolleranza! La salute dei cittadini non può attendere”

SAN CATALDO. Una fotografia dell’acqua che continua a essere segnalata nelle abitazioni di San Cataldo. E’ quella che il consigliere comunale Giampiero Modaffari ha esibito per dire la sua sulla situazione di criticità che si sta registrando relativamente alla non potabilità dell’acqua per il superamento del parametro manganese.

Le analisi hanno rilevato concentrazioni fino a 250 µg/L, cinque volte il valore previsto dalla normativa. “Non è soltanto un problema di colore o torbidità, ma una questione di salute pubblica! – ha tuonato il consigliere – L’esposizione prolungata a concentrazioni eccessive di manganese può comportare rischi neurologici, con possibili alterazioni delle capacità cognitive, dell’apprendimento, della memoria e del comportamento. Particolarmente vulnerabili sono i neonati e i bambini”.

Il gruppo “Riprendiamoci la Città” chiede con fermezza:

1. BASTA TOLLERANZA VERSO I GESTORI! Siciliacque e Caltaqua, ciascuno per le proprie competenze, devono assicurare interventi immediati e risolutivi.

2. INFORMAZIONE CAPILLARE! Non bastano Facebook e comunicazioni online. Si utilizzino manifesti, avvisi pubblici, altoparlanti e ogni mezzo tradizionale per raggiungere anziani, famiglie e cittadini meno digitalizzati. Si imponga a Caltaqua e Siciliacque di provvedere alla comunicazione capillare con mezzi tradizionali.

3. TRASPARENZA ASSOLUTA! Si rendano pubblici quotidianamente i risultati delle analisi, gli interventi effettuati e i tempi previsti per il ripristino della potabilità.

4. ACQUA POTABILE ALTERNATIVA! Si garantisca un adeguato approvvigionamento alle famiglie, con particolare attenzione alle persone fragili. Si prevedono autobotti in siti strategici della Città

5. TUTELA DEGLI UTENTI! Si accertino responsabilità, disservizi e condizioni per rimborsi e ristori.

Giampiero Modaffari ha preso atto della diffida trasmessa dal Comune a Siciliacque. “Adesso – ha concluso – occorrono risultati verificabili, non soltanto comunicazioni e rassicurazioni. Ai cittadini ricordiamo che, fino alla revoca dell’ordinanza, l’acqua non deve essere utilizzata per bere, cucinare o lavare alimenti. La bollitura non elimina il manganese. L’acqua potabile è un diritto essenziale. La sicurezza sanitaria non può essere oggetto di compromessi”.