(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni, studente dell'ateneo Sapienza, è stato trovato morto nella tenda allestita vicino alla statua della Minerva all'interno della città universitaria. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso per un probabile malore. Secondo 'Cambiare Rotta Roma' il 58enne era "uno studente di Fisica Sapienza in tenda da settimane in attesa di risposte sullo studentato". "Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso (cioè rifiutando attenzione mediatica e delle realtà politiche) per avere risposte", continua 'Cambiare Rotta Roma' su Facebook, convocando per domani alle 11 una conferenza stampa alla Minerva. "La rettrice Antonella Polimeni e l'intera comunità Sapienza esprimono profondo dolore per la scomparsa di uno studente che, in questi giorni, sostava tra gli spazi di Fisica e all'interno della Città universitaria" dice la rettrice dell'Università di Roma Sapienza Antonella Polimeni. "In un momento così doloroso, il pensiero dell'Ateneo è rivolto a quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati vicini, ai quali esprimo sincero cordoglio e vicinanza". "Nei giorni scorsi, le strutture universitarie hanno avuto diverse ripetute interlocuzioni dirette con lui e sono intervenute, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, nell'ambito di un percorso che ha portato a individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno – sottolinea Polimeni -. Nel rispetto della dignità della persona, della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso, Sapienza assicura la propria piena collaborazione con le autorità competenti".

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