Nei giorni scorsi, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza – unitamente a personale tecnico dell’A.R.P.A. di Enna – nell’ambito di controlli congiunti ha eseguito un’attività ispettiva ambientale nel territorio di questa provincia, su di un terreno privato, dove sono stati rinvenuti in stato di abbandono vari rifiuti e scarti aziendali, risultati poi al termine dei controlli “rifiuti speciali non pericolosi”.

Conclusi gli accertamenti ed appurata l’assenza di danno ambientale, l’area di circa 2000 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo con il deferimento all’Autorità Giudiziaria dei proprietari del terreno per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’attività conferma l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati. Infine, si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà ritenersi definitivamente accertata soltanto all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.