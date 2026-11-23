RIESI. L’Amministrazione Comunale Rinnoviamo Riesi, lo scorso mercoledì ha avuto il piacere di prendere parte alla cerimonia di inaugurazione della palestra scolastica dell’Istituto “Carlo Maria Carafa”, sede di Riesi, un momento importante che segna la restituzione alla comunità scolastica di una struttura rinnovata e riqualificata.

L’Amministrazione desidera innanzitutto ringraziare la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Quattrocchi, per il gradito invito e per l’attenzione rivolta a un intervento che rappresenta un significativo investimento a favore degli studenti e dell’intera comunità scolastica. La realizzazione dei lavori di manutenzione della palestra è stata resa possibile grazie a un emendamento di 100.000,00 euro presentato dal Sindaco Salvatore Sardella, nella sua qualità di Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, e condiviso dal Consiglio Provinciale, al quale è rivolto un sentito ringraziamento per aver sostenuto e approvato l’iniziativa.

Altrettanto, i ringraziamenti sono rivolti al Dirigente Ing. Denaro, all’Arch. Parrinello e all’Arch. Giugno, per il lavoro svolto che ha consentito di portare a compimento l’intervento. L’attenzione verso l’Istituto “Carlo Maria Carafa” non si è limitata alla palestra. Il complesso edilizio, è stato oggetto di costante attenzione e impegno istituzionale in collaborazione con l’Ente provinciale. In tempi recenti, sono stati realizzati ulteriori interventi di manutenzione, tra cui i lavori di sistemazione del tetto e quelli di scialbatura degli ambienti interni, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la qualità e la funzionalità degli spazi scolastici.

L’amministrazione comunale ha sottolineato: “Investire nelle strutture scolastiche significa investire nel futuro. La scuola non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze e competenze, ma rappresenta uno spazio fondamentale di crescita personale, socializzazione e formazione. In questo percorso, anche lo sport ed i relativi spazi a disposizioni rivestono un ruolo essenziale. La disponibilità di ambienti sportivi adeguati, sicuri e funzionali contribuisce concretamente a rendere l’esperienza scolastica più completa, favorendo il benessere e lo sviluppo dei nostri giovani. Ai ragazzi – ha concluso – rivolgiamo il nostro più sincero augurio, di vivere e sfruttare al meglio questo nuovo spazio, custodirlo e renderlo un ambiente di crescita, formazione e condivisione, capace di accompagnarli nel loro percorso scolastico e contribuire al loro sviluppo personale e umano”.