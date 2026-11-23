CALTANISSETTA. Sarà presentato venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 18:30, presso la Sala Dante della Biblioteca Comunale “Luciano Scarabelli”, il volume “Oltre il tempo – Donne e uomini che hanno segnato l’identità di una città”, scritto da Luca Miccichè, Web Designer e Presidente dell’Associazione Pro Loco Caltanissetta APS ed edito da SimplyBook.

Il libro nasce con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni: attraverso un percorso narrativo e biografico, l’opera racconta le storie di quelle personalità – celebri o meno note – che con il loro ingegno, la determinazione e l’impegno civile, artistico e umano hanno plasmato il volto e l’anima di Caltanissetta nel corso dei secoli. L’obiettivo dell’autore è offrire ai giovani lettori dei punti di riferimento autentici, radicati nel proprio territorio, affinché possano trarre spunto e ispirazione concreta per il proprio percorso di crescita personale e professionale. Il volume è arricchito dal prezioso supporto documentale proveniente dall’archivio storico dell’Associazione Pro Loco Caltanissetta APS.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e in collaborazione con la Pro Loco Caltanissetta APS e SimplyBook, si propone come un momento di confronto aperto alla città, alle scuole e ai giovani sul valore dell’eredità culturale come motore per il futuro. A dialogare con l’autore durante l’incontro interverranno Selene Tumminelli, Alessandro Barrafranca, Michelangelo Lacagnina. A moderare l’evento sarà Nunzia Caricchio. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.