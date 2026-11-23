CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta va avanti nel potenziamento dei servizi sanitari e dell’emergenza-urgenza su tutto il territorio provinciale, adottando una serie di provvedimenti per rafforzare gli organici dei presidi ospedalieri e delle attività territoriali e specialistiche.

Nell’area dell’emergenza- urgenza, con deliberazione n. 1738 del 19 novembre 2026 l’Azienda ha conferito due incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso il P.O. Sant’Elia di Caltanissetta alle dottoresse Francesca Giacoma Carollo e Vittoria Cassata, specializzande iscritte al IV anno della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo, fino al conseguimento del titolo di specializzazione, con successiva possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato previo assenso delle interessate e nel rispetto dell’ordine di graduatoria per la sede definitiva.

Sempre nella seduta del 19 novembre 2026, l’ASP ha proceduto alla stabilizzazione a tempo indeterminato mediante immissione in ruolo di cinque Veterinari Dirigenti — i dottori Silvia Cortese, Paolo Di Gesù, Chiara Fornaia, Michele Pacino e Rosario Vaccaro — già in servizio a tempo determinato presso l’Azienda, in possesso dei requisiti normativi previsti e in linea con le priorità stabilite per il superamento del precariato, garantendo al contempo la continuità dell’attività veterinaria e una riduzione della spesa legata al personale a tempo determinato.

Ulteriori provvedimenti del 19 novembre riguardano le professioni sanitarie e le aree specialistiche per assicurare la piena operatività dei servizi e i livelli essenziali di assistenza. Con deliberazione n. 1729 è stato disposto il conferimento di tre incarichi di sostituzione a tempo determinato e pieno di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica fino al rientro dei rispettivi titolari assenti per giustificati motivi, destinando la dott.ssa Vittoria Chianetta al P.O. Sant’Elia di Caltanissetta e il dott. Andrea Gallo e la dott.ssa Roberta Pistritto al P.O. Vittorio Emanuele di Gela. Con deliberazione n. 1730 è stato conferito un incarico di sostituzione a tempo determinato e pieno di Infermiere per la Medicina Penitenziaria di Caltanissetta al dott. Marco Pullara fino al rientro del titolare. Con deliberazione n. 1733 è stato conferito fino al 30 giugno 2027 un incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di Ematologia presso il P.O. Sant’Elia di Caltanissetta al dott. Andrea Rizzuto, mentre con deliberazione n. 1736 è stato conferito fino al 31 dicembre 2026 un incarico a tempo determinato di Tecnico Sanitario di Laboratorio presso il P.O. di Caltanissetta al dott. Giampiero Parisi.