Ragazzino con disabilità psichica colpisce il padre con un martello, è grave: il 53enne è in terapia intensiva

Un 16enne affetto da disabilità psichica ha colpito il padre con un martello mentre l’uomo, di 53 anni, stava dormendo in camera da letto assieme alla moglie. E’ stata la donna a dare l’allarme ai carabinieri. E’ accaduto la notte scorsa a Racale, in Salento. L’uomo è stato condotto al Vito Fazzi di Lecce in gravissime condizioni. Il 16enne si trova in ospedale, a Scorrano, per una consulenza psichiatrica