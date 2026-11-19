Dieci autobus danneggiati, un pullman rubato e una corsa di otto chilometri finita in un fossato. Due ragazzini minorenni sono stati denunciati dagli agenti della Squadra Mobile di Rovigo per un folle blitz messo in atto ieri sera nel deposito dei pullman di via Petrarca. A quanto emerso dalle indagini, i giovani avrebbero voluto imitare Gta6, il kolossal videogioco uscito proprio a mezzanotte. In un video realizzato mentre si trovavano a bordo del bus e poi posto sui soci, li si sente infatti fare riferimento al videogioco.

I giovani si sono introdotti nel deposito intorno alle 23, quando avrebbero innanzitutto danneggiato dieci autobus parcheggiati, infrangendo i vetri, rompendo le macchinette obliteratrici e facendoli scontrare l’uno con l’altro nel piazzale. Poi hanno deciso di rubarne uno e sono partiti in direzione Lendinara, nel Rodigino, fermandosi solo sulla strada regionale 88 in zona rurale, quando il mezzo è uscito di strada. A quel punto sarebbero fuggiti a piedi. Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni di Venezia, hanno preso il via immediatamente, consentendo di identificare i presunti autori e poi rintracciarli presso la stazione ferroviaria di Rovigo. I due sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.

La società concessionaria, per mitigare le conseguenze dell’episodio sul trasporto pubblico locale, ha fatto confluire su Rovigo autobus sostitutivi già nel corso della notte. “Le conseguenze dell’atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da BusItalia Veneto”, commenta il questore di Rovigo Andrea Straffelini.

“Resta l’amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i più giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni”. A commentare la vicenda, anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani: “Un atto vandalico grave e irresponsabile – afferma in una nota -, che danneggia un servizio essenziale per la collettività e poteva rischiare di compromettere gli spostamenti quotidiani di famiglie, studenti e lavoratori. Desidero esprimere il mio plauso alle donne e agli uomini della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Rovigo, che, grazie a un’attività investigativa tempestiva sono riusciti ad individuare i presunti nel giro di poche ore”.