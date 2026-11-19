All’età di 82 i coniugi Franco Lo Bue e Celestina Spinelli festeggiano sessantacinque anni insieme. Una coppia che ha saputo costruire giorno dopo giorno, una vita insieme, tra affetti, sacrifici e venirsi incontro ogni giorno. Oggi hanno raggiunto il traguardo delle nozze di platino, 65 anni di matrimonio. Franco ha dedicato la propria vita lavorativa nel settore dell’arredamento, mentre Celestina si è occupata della casa e della famiglia. Dalla loro unione sono nati sei figli: Angela, Giovanni, Lucia, Laura, Salvatore e Davide. Una famiglia oggi allargata a dodici nipoti e dieci pronipoti. Con orgoglio, ripercorrendo una storia condivisa e fatta di tanti giorni d’amore attraversate insieme. Per arrivare a 65 anni dimatrimonio, Franco e Celestina oltre all’amore, hanno saputo sapersi sopportare reciprocamente. Infiniti auguri