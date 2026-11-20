E’ un anticipo del sabato di tutto rispetto, quello che propone il girone D del campionato di Promozione grazie al derby provinciale tra Real Gela e Serradifalco (ore 15). Un match, quello in programma al “Presti” che si annuncia ricco di sfumature e motivazioni da ambo le parti. Il Real Gela di Angelo Gaccione vi arriva dopo la brillante affermazione esterna 2-3 sul campo del Ragusa Boys. Un risultato che ha dato nuova linfa ad un gruppo che, nelle precedenti 4 partite, aveva inanellato un pari e 3 sconfitte. Di contro il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo è in un periodo favorevole con 4 vittorie e una sola sconfitta nelle ultime 5 di campionato.

I falchetti del presidente Tonino Cavaleri arrivano a Gela da capolista e intendono proseguire la loro corsa verso la vetta. Ovviamente di diverso avviso il Real Gela che, invece, punta a consolidare quanto di buono fatto vedere sabato scorso a Ragusa. Insomma, un gran bel derby tra due squadre distanti in classifica, ma che tuttavia sono portate con il loro gioco a sovvertire ogni pronostico.

Il Serradifalco, ovviamente, punterà sulle sue bocche di fuoco (Castrillo, Goti e Vaccaro) per far saltare il bunker di un Real Gela che, invece, avrà in Riggio, Ferrigno, Caci e nello stesso Rechichi altrettanti valori aggiunti nel contesto di un match che si annuncia avvincente e al tempo stesso emozionante. Ad arbitrarlo sarà Umberto Spedale di Palermo, collaborato da Pietro Bennici e Salvatore Cacciatore, entrambi di Agrigento. Domenica, invece, la terza nissena del girone D di Promozione, la Sommatinese, sarà impegnata in casa al Peppe Tricoli contro i siracusani del Cassibile (ore 15). Per la squadra di Giovanni Falsone l’obiettivo è quello di tornare al successo per conquistare punti che le consentano di risalire in classifica abbandonando l’attuale scomodo ultimo posto. Arbitrerà il confronto Flaminia Di Gregorio di Agrigento, con collaboratori di linea Nunzio Stefano Leone e Federico Camelia entrambi di Acireale.