Nel campionato di Prima Categoria, girone B, anticipo del sabato importante per l’Atletico Nissa. La squadra di mister Giuseppe Tudisco affronta in trasferta la Giovanile Collesano (ore 15) in un match nel quale diventa importante, se non essenziale, vincere. Inutile girarci intorno. Questo Atletico Nissa ha tanta qualità nella sua rosa, ha tante potenzialità, tante belle individualità, un tecnico di valore, una dirigenza di categoria superiore, ma ha bisogno di vincere. Troppi i punti lasciati per strada in questo avvio di campionato!

Ecco perché questo anticipo sembra calzare a pennello per le ambizioni di continuità dell’Atletico Nissa. La Giovanile Collesano è squadra tosta che, tuttavia, ha pagato a caro prezzo un avvio di stagione poco esaltante. Per Pilato e compagni l’occasione per conquistare 3 punti che possono dare un volto diverso alla classifica dell’Atletico Nissa. Arbitrerà l’incontro Mattia Piro di Agrigento.

Domenica, invece, saranno tre gli appuntamenti di Prima Categoria per le nissene. Il primo è quello del Campofranco di Carmelo Giordano chiamato a riscattarsi dal poco esaltante esordio di domenica scorsa. I giallorossi campofranchesi, sul campo dell’Alessandria della Rocca, sono chiamati a dimostrare tutto il loro valore contro un’avversaria che in casa sa sempre proporre prestazioni alquanto solide e toste. Arbitrerà l’incontro Giancarlo Sugamele di Trapani.

Non meno importante la trasferta dell’Accademia Mazzarinese che affronta fuori casa la Belsitana (ore 15). I mazzarinesi, attualmente secondi in classifica a 3 punti dalla capolista Animosa Civitas Corleone, puntano a vincere per avanzare nelle zone alte della classifica consolidando la propria posizione in una classifica che, di domenica in domenica, rischia di assumere un volto diverso proprio per l’equilibrio che regna nel girone. Dirigerà l’incontro Giacomo Sciacca di Marsala.

A completare il quadro degli impegni domenicali delle tre nissene è il Riesi 2002 di mister Di Francisca. I riesini, fin qui, con un mix di gioventù ed esperienza, sono una delle rivelazioni di questa stagione e puntano ad allungare in classifica. Ecco perché diventa importante battere lo Sporting Termini in un match comunque non facile dal momento che i palermitani, in queste ultime settimane, sono dati in ripresa rispetto all’avvio di stagione. Arbitro dell’incontro sarà Rosario Pio Bonsignore di Caltanissetta.

Questa la classifica del girone B di Prima Categoria: Animosa Civitas Corleone 16, Accademia Mazzarinese 13, Prizzi e Riesi 13, Campofranco 9, Atletico Caccamo e Sporting Termini 8, Atletico Nissa 7, Alessandria della Rocca 6, Giovanile Collesano e Castellana 4, Belsitana 2.