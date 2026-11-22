Nel girone B del campionato di Prima Categoria brilla decisamente la stella dell’Accademia Mazzarinese (nella foto). La compagine di mister Liborio Bongiovanni hanno espugnato il campo della Belsitana 0-1 portandosi al secondo posto in classifica dietro alla sola capolista Animosa Civitas Corleone. La rete decisiva è stata di Giovanni Battimili che si sta confermando come uno dei giocatori più decisivi di questa prima fase del campionato per i colori mazzarinesi.

Solo pari, invece, per il Campofranco di Carmelo Giordano. I giallorossi non sono andati al di la del pari sul campo dell’Alessandria Della Rocca. per altro, in svantaggio di un gol segnato da Gambino, i campofranchesi sono riusciti a riequilibrare il confronto grazie alla rete messa a segno da Reina.

Sconfitta casalinga, invece, per il Riesi di Paolo Di Francisca. Opposto allo Sporting Termini, il Riesi 2002 ha incassato due gol con Tomasello, su assist di La Mantia, e con lo stesso La Mantia, su assist di Tomasello. Pirrello ha provato a riaprire la contesa accorciando le distanze ma il risultato è rimasto di 1-2 sino alla fine.

In classifica dopo le prime 7 giornate di campionato: Animosa Civitas Corleone 19, Accademia Mazzarinese 16, Prizzi e Risi 12, Atletico Caccamo e Sporting Termini 11, Atletico Nissa e Campofranco Calcio 10, Alessandria della Rocca 7, Collesano e Polisportiva Castellana 4, Belsitana 2.