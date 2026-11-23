PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che ormai l’idea del Ponte sullo Stretto sia entrata nell’immaginario collettivo e non posso che essere contento di questo. Si tratta di un’opera che cambierà la vita degli italiani. Il contributo del Mezzogiorno sarà di nuovo forte e finalmente il Paese tornerà a viaggiare alla stessa velocità da Nord a Sud”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, partecipando in videocollegamento al convegno “Un Ponte sul futuro”, organizzato dal Cnel, con la società Stretto di Messina e Teha Group e The European House-Ambrosetti.

“Con una grande solidarietà operativa, che ha visto lavorare sempre assieme e in sintonia Sicilia, Calabria e governo nazionale – ha proseguito Schifani – siamo riusciti a superare il problema delle risorse. Il mio governo ha destinato 1,3 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione alla realizzazione del Ponte. E se dovesse essere necessario intervenire con altri stanziamenti, non ci tireremmo indietro. Perché a guidarci è una scelta precisa: vogliamo che i siciliani possano contare su un collegamento stabile con il resto d’Italia e con l’Europa”.

Secondo lo studio Ambrosetti, presentato nel corso del convegno, per andare in treno da Messina Centrale a Villa San Giovanni grazie al Ponte si passerebbe da due ore di viaggio a 15 minuti. Lo studio stima anche che il costo fisso medio dell’attraversamento per le merci si ridurrebbe del 38 per cento. “Sono dati significativi – ha aggiunto il presidente -. Per un pendolare significa recuperare ore della propria giornata e per chi produce in Sicilia significa conseguire un vantaggio concreto per il trasporto dei prodotti sui mercati italiani ed europei”.

“Abbiamo superato tanti ostacoli, tante pause; il ‘no’ politico che ha sempre fermato questa straordinaria impresa non esiste più – ha concluso Schifani – e abbiamo già un progetto pronto a essere eseguito. Tutto questo, assieme all’ottimo lavoro di squadra che stiamo portando avanti, mi fa ben sperare che quest’opera finalmente possa vedere la luce. La sfida è far sì che questa crescita si traduca in commesse per le imprese locali e in occasioni di lavoro per i giovani che vogliono restare a vivere nella propria terra”.

– Foto Regione Siciliana –

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