 Pedopornografia on line, 6 arresti e 18 indagati in 9 regioni

Nell’ambito delle attivita’ di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Ppolizia ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di 6 persone per detenzione di ingente quantita’ di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altri 18 indagati a carico delle quali e’ stato sequestrato cospicuo materiale informatico. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e’ nata dall’analisi forense dei dispositivi sequestrati a due persone arrestate a Milano, lo scorso anno, per detenzione di un’ingente quantita’ di materiale pedopornografico.

Gli inquirenti sono riusciti a mappare diversi gruppi Telegram e a rilevare la presenza di ventiquattro utenti coinvolti nella diffusione di materiale pedopornografico nonche’ nella produzione con vittime identificate per tre degli arrestati. Gli arrestati – due residenti nel capoluogo campano, uno in provincia di Salerno, uno in provincia di Sassari, uno in provincia di Vibo Valentia e uno in provincia di Padova – di eta’ ricompresa tra i 38 e i 58 anni, sono stati trovati in possesso di un’ingente quantita’ di materiale di sfruttamento minorile.

Copioso il materiale informatico sequestrato durante le attivita’ di perquisizione – superiore ai 3.000 file – tra immagini e video. Alla cui fase esecutiva dell’indagine hanno collaborato i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria, nonche’ le Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova