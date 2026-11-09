Nuova partnership tra Brooks Brothers e Palermo FC

PALERMO (ITALPRESS) – Brooks Brothers e Palermo FC annunciano una partnership pluriennale a partire dalla stagione calcistica 2026/2027. L’intesa unisce due realtà accomunate da una forte tradizione e da un riconoscibile senso di appartenenza, creando un dialogo tra moda e calcio, sempre più vicini anche sul piano culturale e lifestyle. Con oltre due secoli di storia, Brooks Brothers porta nel mondo rosanero il proprio patrimonio stilistico, reinterpretando i codici dell’eleganza americana attraverso i colori e i simboli del Palermo FC. Il progetto valorizza inoltre il profondo legame del Club con la sua città e con una comunità di tifosi che supera i confini territoriali. Il rosa e il nero, segni immediatamente riconoscibili della squadra, diventano così anche elementi di un nuovo linguaggio stilistico.

La partnership prende forma in un guardaroba esclusivo, declinato in due proposte personalizzate: la prima dedicata alla dirigenza, espressione di un’eleganza formale e sartoriale; la seconda pensata per giocatori in limited edition, ispirata all’estetica collegiale americana. Per la dirigenza, Brooks Brothers ha sviluppato un guardaroba raffinato e versatile, costruito attorno ad alcuni dei capi più rappresentativi della propria tradizione: l’abito blu navy con giacca dai bottoni dorati, l’iconica camicia Oxford button-down in bianco per l’uomo e nella versione rosa per la donna, il gilet blu, il maglione a collo alto, la cravatta regimental a righe invertite e il parka.

La selezione privilegia sobrietà e cura dei dettagli, integrando con discrezione i richiami al Palermo FC. Tra gli elementi distintivi figurano un bottone dorato dalla tonalità rosata con il logo del Club, la cravatta regimental americana con righe rosa e il ricamo del Golden Fleece, simbolo di Brooks Brothers, declinato nei colori rosanero. Il risultato è un’eleganza istituzionale ma mai rigida, pensata per accompagnare la dirigenza nelle occasioni ufficiali e nella quotidianità.

Per il team sportivo, Brooks Brothers ha invece creato una collezione in edizione limitata, selezione dal carattere collegiale, ispirata all’immaginario dei college americani e alla propria tradizione sportswear.

Il guardaroba comprende un varsity bomber, un maglione a V con lavorazione a coste, una camicia Oxford button-down, polo, T-shirt, pantaloni dal taglio jogging e un baseball cap. Comfort e funzionalità si accompagnano a una palette che accosta al rosa e al nero il bianco, il panna e accenti blu navy.

Tra i capi di maggiore carattere spicca il varsity bomber nero, realizzato in tessuto Melton con maniche in ecopelle, una grande lettera P rosa sul petto e la scritta «Palermo» in corsivo sulla schiena. Il maglione da tennis color panna richiama la maglieria collegiale con profili rosa e blu-nero; la polo rosa con dettagli neri e le camicie Oxford completano una proposta sportswear ricercata e disinvolta. Completano le personalizzazioni etichette dedicate e la scritta “Io che amo solo te”, omaggio alla passione della tifoseria.

Il progetto si apre anche al pubblico: dal 9 novembre, in anteprima, saranno disponibili per l’acquisto online due capi della Limited Edition Brooks Brothers x Palermo FC – la sciarpa e una t-shirt in edizione limitata. Dal 30 novembre, invece, sarà acquistabile tutta la collezione. La proposta consente ai tifosi e agli appassionati di indossare alcuni dei capi nati per il Club, unendo i codici stilistici di Brooks Brothers ai colori e ai simboli rosanero.

Le due proposte interpretano aspetti complementari dell’universo Brooks Brothers, con capi riconoscibili e versatili, adatti anche a contesti diversi da quelli ufficiali. La collaborazione amplia così il dialogo del brand con il mondo dello sport e con nuove comunità, mantenendo al centro il proprio patrimonio stilistico.

A rafforzare il legame con il territorio si aggiunge l’annuncio della distribuzione esclusiva di Brooks Brothers a Palermo attraverso Dell’Oglio, storica realtà retail presente in città dal 1890. L’intesa affianca alla dimensione internazionale del progetto una presenza di riferimento nel capoluogo siciliano.

“Il calcio, come lo stile, ha il potere di unire le persone, creare legami e trasformare una passione individuale in un’identità collettiva. Ed è proprio questo spirito che unisce Brooks Brothers e il Palermo. Siamo orgogliosi di affiancare un Club e una tifoseria che hanno fatto della propria identità un simbolo riconoscibile, a partire da un colore, il rosa, che li rende unici nel mondo del calcio. Con questa collaborazione vogliamo celebrare un senso di appartenenza che va oltre il campo, interpretandolo attraverso il nostro stile e la nostra storia”, dichiara Mauro Messina, Direttore Marketing Europa di Brooks Brothers

“Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Brooks Brothers, un marchio storico che ha saputo costruire nel tempo un’identità distintiva e un prestigio riconosciuto in tutto il mondo. La scelta del brand di tornare a investire nel calcio italiano e di farlo al fianco del Palermo è molto significativa, perchè restituisce la dimensione che il Club si sta progressivamente ritagliando nel panorama internazionale. Questo accordo si inserisce nella strategia di posizionamento portata avanti negli ultimi anni e rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare le relazioni con realtà di prestigio globale. La volontà è quella di continuare a costruire collaborazioni che possano essere affini ai valori del brand Palermo, mantenendo saldo il legame con il territorio e guardando, allo stesso tempo, a nuove opportunità oltre i confini nazionali”, dichiara Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale del Palermo FC.

– in collaborazione con Palermo FC –

– foto ufficio stampa Palermo FC –

(ITALPRESS).