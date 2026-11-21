Prosegue con entusiasmo il percorso di crescita del settore giovanile della Nissa Rugby, autentico patrimonio della società neroverde e pilastro su cui costruire il futuro del movimento rugbistico nisseno.

Domenica le formazioni giovanili saranno impegnate in trasferta a Enna per una giornata interamente dedicata al rugby giovanile. Il programma prevede alle ore 9.30 l’attività del Minirugby, alle ore 10.30 la sfida dell’Under 14 e alle ore 11.30 l’incontro dell’Under 16.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio alla formazione Under 16, chiamata ad affrontare la terza gara stagionale. Nonostante le prime due uscite si siano concluse con altrettante sconfitte, il gruppo ha dimostrato grande compattezza, spirito di sacrificio e una costante voglia di migliorarsi. Risultati che non raccontano pienamente il valore di una squadra che continua a crescere settimana dopo settimana, affrontando ogni difficoltà con determinazione e forte senso di appartenenza. Il progetto di cui la società del presidente Giuseppe Lo Celso è capofila e che comprende anche Rugby Palermo ed Unione Rugby Enna, mira a coltivare il movimento della palla ovale nel centro Sicilia. La società guarda con fiducia al percorso intrapreso, consapevole che la formazione degli atleti e delle persone rappresenta l’obiettivo principale del progetto sportivo.

Grande attesa anche per l’Under 14, che farà il proprio esordio stagionale. Tra i giovani atleti e lo staff tecnico si respira entusiasmo per una prima uscita che rappresenta un importante momento di crescita e confronto. L’emozione del debutto si accompagna alla voglia di mettere in pratica il lavoro svolto durante gli allenamenti e di vivere una giornata di rugby all’insegna del divertimento, dell’impegno e della condivisione.

In quest’ottica, la partecipazione contemporanea di Minirugby, Under 14 e Under 16 testimonia la solidità di una filiera giovanile sempre più florida, numerosa e strutturata, frutto di un lavoro costante svolto sul territorio.

La Nissa Rugby continua infatti a investire energie e risorse nello sviluppo del vivaio, convinta che la crescita del movimento passi dalla valorizzazione dei giovani e dalla creazione di un ambiente sano, inclusivo e capace di trasmettere i valori autentici del rugby: rispetto, disciplina, coraggio e spirito di squadra.