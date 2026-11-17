(Adnkronos) – "La malattia renale interessa quasi il 10% della popolazione. Essendo asintomatica, si individua solo se la si cerca. Per rilevarla sono sufficienti due valori: quello della creatinina nel sangue e quello dell'albumina nelle urine. I pazienti affetti da malattia renale hanno una prevalenza di dislipidemia – cioè l'avere un colesterolo alto – molto elevata. Per questo i nostri pazienti, purtroppo, hanno un'alta incidenza di patologie cardiovascolari, come l'infarto e la malattia vascolare periferica, e di mortalità ad esse correlata". Lo ha detto Massimo Morosetti nefrologo e presidente Fir Ets – Fondazione italiana del rene, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Amgen, 'Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?'. "Abbiamo imparato che dobbiamo tenere il colesterolo Ldl ancora più basso di quanto pensassimo in precedenza. Le nuove linee guida – precisa – ci dicono che i valori accettabili di Ldl per un paziente che ha una malattia renale cronica sono inferiori a 70 mg/dL. È fondamentale, tra le varie terapie che noi facciamo nei pazienti con malattia renale, introdurre la gestione del profilo lipidico: dobbiamo quindi indagare il paziente per il colesterolo Ldl e intervenire precocemente, correggendo i valori con i farmaci che abbiamo a disposizione. Abbiamo la possibilità di curare. Dobbiamo accendere una luce su questa comorbidità, che è molto frequente nei nostri pazienti e che è un determinante di patologie importanti", conclude il nefrologo.

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