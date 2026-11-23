Avrebbero inseguito e picchiato due giovani tunisini, provocando a uno la frattura del setto nasale e all’altro la lussazione di un polso. La Procura di Sciacca ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro ragazzi di Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, accusati di avere aggredito i due stranieri nel maggio del 2025. Il pubblico ministero Simone Billante ha chiesto il processo per Antonino Giambalvo e Manuel Alesi, entrambi di 22 anni, ed Emanuel Ambla e Giuseppe Traina, di 19 anni. Tutti rispondono di lesioni, mentre soltanto a Giambalvo viene contestata anche la minaccia aggravata dall’odio razziale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro avrebbero rincorso le vittime prima di colpirle ripetutamente. Uno dei tunisini riporto’ la frattura del naso, con una prognosi di 30 giorni, mentre l’altro subi’ una lussazione al polso. Durante l’aggressione, secondo l’accusa, sarebbero stati pronunciati anche insulti razzisti, tra cui la frase “Tunisini di m”.