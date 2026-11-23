La squadra nissena composta da Maria Pia Matraxia, Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e capitanata da Luigi Tricoli torna da Arenzano (GE) dove ha partecipato al XIX Campionato Nazionale a Squadre con un 25mo posto e con un po’ di delusione per come sono andate le partite. In ogni caso i sei componenti della squadra ricorderanno questa esperienza, unica durante l’anno.

“Stanchi ma contenti di essere stati presenti in una manifestazione che raccoglie tutti i Risiko! Club Ufficiali d’Italia. – dichiarano dalla squadra – Incontrare tanta gente che coltiva la stessa passione con le maglie colorate in rappresentanza del proprio Club è un’esperienza unica”.

L’evento che ha raccolto circa 200 persone tra giocatori, accompagnatori e curiosi e stato seguito dai canali televisivi di Risiko! Show e da tante testate giornalisti locali e nazionali.

Il torneo, organizzato dal Risiko! Club Ufficiale “Borgo Pila” di Genova, era strutturato in tre turni di quattro partite per ogni turno di gioco. Sabato si sono giocati i primi due turni e domenica mattina il terzo turno, la classifica era generata dalla somma dei migliori nove risultati sui dodici delle due giornate. Il Club nisseno è riuscito a vincere solo due volte e questo lo ha penalizzato nel piazzamento finale in classifica. Per la cronaca ha vinto, laureandosi Campione d’Italia, il Club di Monza “Monzamici”.

Ora per il club di Caltanissetta i torna all’attività ordinaria con il proseguo del XXVI torneo o campionato periodico, giovedì si gioca la quarta giornata, e con il torneo Open di sabato 28 presso DesTEENazione di via Cittadella dove insieme agli operatori ed ai ragazzi che saranno presenti quel pomeriggio si giocherà un torneo, dopo le tre giornate dedicate al Risiko! che si sono svolte in questo mede di novembre.

DesTEENazione è una struttura attrezzata dove i giovani possono socializzare, suonare in una sala musica di ottimo livello, fare i compiti seguiti da qualificati operatori sociali. A desTEENazione sono andati alcuni giocatori di Risiko! a fare un piccolo corso per insegnare le nozioni e le regole di base del Risiko! da torneo. Lo hanno fatto durante il mese di novembre e hanno trovato l’interesse dei giovani ospiti della struttura e pertanto, insieme, si è deciso di fare un torneo allargato a giocatori e ragazzi della struttura con una classifica e un premio per il migliore o la migliore.

“Questa è un ‘iniziativa di cui andiamo fieri. – comunicano dal direttivo – Speriamo in futuro di avere altre occasioni per avvicinare i giovani al gioco del Risiko! che significa presenza, socializzazione, strategia e mettere in movimento la mente, abbandonando per un paio di ore telefoni, tablet e quant’altro e vivere una nuova atmosfera”.