(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista con il Gp di Portogallo di oggi, domenica 22 novembre, che potrebbe consegnare il Mondiale piloti a Marc Marquez. In pole position a Portimao c'è Marco Bezzecchi, che scatterà proprio davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, mentre in chiaro sarà disponibile su TV8 (e in streaming su Sky Go e Now e sulla piattaforma web di Tv8). La MotoGp tornerà in pista il prossimo weekend a Valencia.

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