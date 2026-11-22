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Marc Marquez a un passo dal Mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota spagnolo corre nel Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento della stagione, con l'obiettivo di conquistare gli ultimi punti per vincere il titolo Piloti con la sua Ducati. Dopo la delusione nella gara Sprint di Portimao, dove è caduto, Marquez avrà un match point per chiudere il discorso senza rinviare il titolo all'ultima gara di Valencia. Ecco tutte le combinazioni. Il destino di Marquez si incrocia inevitabilmente con quello di Jorge Martin, il primo degli inseguitori e ancora in corsa per il titolo. Se lo spagnolo dell'Aprilia dovesse vincere la gara a Marquez basterà terminare la gara tra i primi nove per festeggiare il titolo. Se Martin dovesse arrivare secondo a Marquez servirà arrivare entro i primi 14, mentre se lo spagnolo dovesse chiudere dal terzo posto in giù, al pilota Ducati basterà arrivare in zona punti, quindi tra i primi 15.

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