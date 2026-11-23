MONTEDORO. L’edificio di Piazza Europa ospita i centri incontro per giovani, donne e anziani e la Sala consiliare. Da tempo la sua copertura ha infiltrazioni d’acqua che danneggiano le strutture e gli ambienti in cui si svolgono servizi importanti per tutta la comunità.

Per risolvere il problema, il Comune di Montedoro ha deciso di candidare il progetto al Fondo regionale per gli investimenti territoriali (FIT). “Chiediamo – ha spiegato il sindaco Renzo Bufalino – un contributo di € 120.000 per realizzare 450 m² di nuova copertura ventilata e isolata, installare grondaie e pluviali nuovi, mettere in sicurezza il tetto con 3 linee vita”. Il sindaco ha anche assicurato la popolazione che sarà tenuta informata circa l’esito di questa richiesta di finanziamento del progetto.