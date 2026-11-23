CALTANISSETTA. Le bellezze, le tradizioni e le eccellenze di Caltanissetta saranno protagoniste di un documentario che andrà in onda mercoledì 25 novembre dalle ore 16.00 all’interno del programma “Geo” su Rai 3. “Visioni nissene”, questo è il titolo scelto per il prodotto editoriale, permetterà a tutti gli italiani di poter scoprire storia, architettura e delizie culinarie della città nissena. Il documentario è stato realizzato dal regista Emiliano Viola, con la produzione di Videoloop SRL e la direzione della fotografia di Piergiorgio Simeoni.

“Sarà un’importante occasione di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico di Caltanissetta” dichiara la presidente della V Commissione consiliare Alessandra Longo. L’iniziativa è stata accolta e sostenuta dall’intera V Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta.

“Abbiamo voluto favorire l’attenzione della troupe televisiva verso il nostro territorio, consapevoli delle tante risorse che la città custodisce e che meritano di essere conosciute anche al di fuori dei confini provinciali. Sono particolarmente felice che questo lavoro trovi spazio in una trasmissione di rilevanza nazionale come Geo. Una vetrina nazionale che deve rappresentare non un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a investire nella promozione e nella valorizzazione di Caltanissetta e delle sue eccellenze. Quando mesi fa abbiamo accolto il regista Emiliano Viola, abbiamo creduto fin da subito nell’importanza di questa opportunità. Caltanissetta ha tanto da raccontare: storia, monumenti, tradizioni, sapori, identità e bellezze spesso poco conosciute.

Vedere tutto questo raggiungere un pubblico nazionale è motivo di orgoglio. Desidero ringraziare tutti i componenti della V commissione e il dipendente dell’ufficio cultura Michelangelo Lacagnina per l’attenzione, la professionalità e la collaborazione dimostrate. Credo fortemente che i risultati migliori nascano proprio dalla sinergia tra istituzioni, uffici comunali e professionalità che mettono le proprie competenze al servizio della città. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire una nuova narrazione della città, capace di superare stereotipi e pregiudizi e di mostrare le tante potenzialità del nostro territorio.

La promozione turistica passa anche da queste occasioni, dalla capacità di fare rete e di aprirsi a nuove opportunità – e conclude -. Invito tutti i cittadini a seguire mercoledì 25 novembre il documentario “Visioni Nissene”. Sarà bello ritrovare l’anima della nostra città attraverso uno sguardo esterno, capace di coglierne particolari, scorci e bellezze che talvolta noi stessi, abituati a viverli quotidianamente, rischiamo di non vedere più”. Il volume è arricchito dal prezioso supporto documentale proveniente dall’archivio storico dell’Associazione Pro Loco Caltanissetta APS.