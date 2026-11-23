MONTEDORO. S’è svolta con un gran bel successo la Festa dell’Albero 2026. “Oggi – ha spiegato il sindaco Bufalino – abbiamo piantato due nuovi alberi insieme alle bambine e ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della classe prima della Scuola Primaria”.

Un gesto semplice, ma pieno di significato: gli alberi crescono insieme ai bambini e ci ricordano che il futuro si prepara oggi, con cura, pazienza e rispetto per l’ambiente.

Il primo cittadino ha inteso ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “Un grazie sentito alle insegnanti, che ogni giorno educano i nostri bambini all’amore per la natura, al Corpo Forestale, per la presenza e la passione con cui ha accompagnato i più piccoli. Il futuro di Montedoro si costruisce anche così: insieme”.