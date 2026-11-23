La Polizia Stradale ha proceduto al controllo di due mezzi trasformati in navette scuolabus abusive, attraverso modifiche effettuate appositamente per aumentarne la capienza. In uno di essi era stata allocata una panca artigianale, legata con del semplice fil di ferro, per ampliare i posti da 9 a 16.

Tali modifiche rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti, in questo caso tutti studenti di licei catanesi, i quali, in caso di sinistro stradale, non avrebbero potuto contare sui sistemi di ritenuta. Per le violazioni riscontrate ad entrambi i conducenti sono state elevate sanzioni per 4.000 euro, procedendo al ritiro delle loro patenti e al sequestro dei mezzi ai fini della confisca.