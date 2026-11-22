(Adnkronos) – Anche i campioni perdono la testa. Stavolta è successo a Leo Messi, che durante la partita di Mls persa dall'Inter Miami per 3-0 contro il Columbus Crew, si è fatto prendere dal nervosismo. Cos'è successo? Poco prima dell'intervallo, il fuoriclasse argentino ha cercato di affrettare una rimessa laterale, ma il suo avversario Gonzalo Tapia lo ha ostacolato per rallentare la battuta e permettere ai suoi di rientrare. Messi ha così tirato la rimessa laterale sul volto dell'attaccante, poi caduto a terra. Tutto è stato poi risolto dall'arbitro, che ha deciso di ammonire entrambi i giocatori.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)