“In questa vicenda ci sono più’ hard disk sequestrati, di più’ non posso dire”. Si riferisce all’AGI l’avvocato Mauro Marsella che difende Massimo Carnicelli, autista e uomo della tutela di Gianni De Gennaro per molti anni che e’ tra gli indagati nell’indagine della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Gli archivi informatici sono uno dei nodi dell’indagine.

Uno e’ stato sequestrato nei giorni scorsi in un Comune laziale nella disponibilita’ di Carnicelli. Nelle carte dell’indagine si legge che l’ex capo della scorta “occultava su disposizione di De Gennaro e nell’interesse di questa ulteriore documentazione ritenuta per lo stesso De Gennaro compromettente e custodita in formato digitale mediante hard disk”. Di ieri, poi, la notizia che nella casa in Maremma in cui il prefetto e’ morto suicida ne e’ stato sequestrato un altro dagli investigatori. Tuttavia, racconta Marsella, questi non sono gli unici hard disk sequestrati, ce ne sono altri e non riguardano il suo assistito che, assicura, “e’ profondamente provato sia per la vicenda processuale sia per quella umana di De Gennaro”.