Manifesto che tutela diritti non fumatori, pediatra Farnetani: “Opportuno estendere limitazioni”

(Adnkronos) – "Estendere il divieto di fumo, non solo negli spazi chiusi ma anche in quelli all’aperto, è una misura necessaria che trova fondamento in due ordini di motivi. Il primo riguarda la tutela diretta della salute pubblica. È ormai accertato che l'inalazione passiva avviene anche negli spazi esterni, poiché il fumo si propaga nell'ambiente circostante fino a un raggio di circa tre metri. È esattamente per questa ragione che ho sempre sostenuto la necessità di vietare il fumo anche all'aria aperta, battendomi affinché tali restrizioni venissero estese, ad esempio, anche alle spiagge. Il secondo motivo, altrettanto cruciale, ha una valenza educativa e preventiva, specialmente nei confronti degli adolescenti. La sigaretta viene spesso utilizzata dai più giovani come una vera e propria 'stampella psicologica' per affrontare momenti di fragilità o crisi, finendo per rappresentare una forma di devianza. In quest'ottica, l'esposizione continua all'uso di sigarette tradizionali, elettroniche o dispositivi simili rischia di normalizzare il gesto, trasformandolo in un modello comportamentale da imitare. La semplice visibilità di questi prodotti agisce, di fatto, come una forma di istigazione indiretta". Così all'Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani interviene a favore del Manifesto per la tutela dei diritti dei non fumatori promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro Ets, Fondazione Umberto Veronesi Ets e Fondazione Aiom. Il documento propone al Parlamento e al Governo di "estendere e uniformare i divieti previsti per le sigarette tradizionali a tutti i dispositivi che generano emissioni inalabili (come sigarette elettroniche con o senza nicotina e i prodotti a tabacco riscaldato) nei luoghi chiusi aperti al pubblico o a uso collettivo". "C'è poi ulteriore fattore di rischio: il passaggio dalla sigaretta elettronica al tabacco tradizionale è una conseguenza frequente, dettata dal bisogno di rafforzare quella stessa dipendenza psicologica. Poiché il consumo tra gli adolescenti avviene quasi sempre in gruppo e raramente in solitudine, la permissività negli spazi pubblici amplifica il fenomeno dell'emulazione tra coetanei – osserva il pediatra – Per queste ragioni, la proposta avanzata dalle associazioni è quanto mai opportuna: è necessario intervenire con fermezza per arginare un fenomeno che mette a rischio la salute collettiva e il futuro delle nuove generazioni".

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