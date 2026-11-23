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Il raid dell'Ucraina contro due navi russe a Bengasi, nell'est della Libia, potrebbe essere stato condotto con il sostegno fondamentale dell'intelligence britannica, che ha "una presenza importante a Misurata". Lo dicono all'Adnkronos fonti libiche, mentre il governo di Tripoli ha condannato con forza l'operazione di Kiev, a cui ha chiesto chiarimenti, e le autorità dell'est hanno accusato l'ovest di ospitare personale militare ucraino. Un'accusa che è stata rilanciata più volte in questi mesi, "ma che non ha mai trovato alcun riscontro ufficiale, non ci sono le prove", sostengono le fonti, secondo cui i raid delle ultime ore hanno avuto il merito di dimostrare "quanto la presenza russa rappresenti un pericolo per la Libia, che rischia di essere trascinata nel conflitto russo-ucraino".

Kiev non ne ha mai confermato la presenza e il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha negato l'utilizzo delle sue basi per attacchi contro obiettivi stranieri, ma due fonti militari dell'est della Libia citate dall'Associated press hanno rivelato che da un'indagine iniziale sarebbe emerso che i droni navali che hanno colpito la nave russa Merkury a Bengasi sarebbero partiti da una base nell'ovest gestita da forze ucraine. Ad aprile, l'emittente francese Rf1 aveva parlato di 200 ufficiali e specialisti dispiegati in Libia, alcuni dei quali nell'Accademia dell'Aeronautica di Misurata, dove si trovano anche militari italiani e turchi, il Comando Africa degli Stati Uniti e un centro dell'intelligence britannica. Un secondo sito per il lancio di droni aerei e navali si troverebbe a Zawiya. Una presenza frutto di "un accordo segreto" tra Kiev e il governo del premier Abdulhamid Dbeibah, con l'ok in primis degli Stati Uniti, nell'ottica di contrastare la presenza russa nell'est. Ricostruendo la possibile presenza ucraina in Libia, la Cnn aveva citato una fonte dell'intelligence della difesa di Kiev, secondo cui operatori dei droni si trovano nel nordovest della Libia dalla fine del 2025 e uno di loro aveva rivelato che la sua unità aveva usato la base di Misurata come "trampolino di lancio" per gli attacchi contro le petroliere della 'flotta ombra' russa nel Mediterraneo. In cambio dell''ospitalità', gli ucraini addestrerebbero le forze locali libiche.

Secondo Jalel Harchaoui, analista del Royal United Services Institute, è "assolutamente plausibile" che piccoli gruppi di operativi ucraini operino nell'area di Tripoli "con la benedizione delle potenze della Nato, in particolare degli Stati Uniti, ma anche del Regno Unito e della Turchia", nell'ambito degli sforzi dell'Alleanza di tenere lontana la Russia dall'area. "Stiamo facendo quello che possiamo. E possiamo fare molto", ha detto alla Cnn un operatore di droni parlando gli attacchi delle ultime ore e precisando che richiedono una lunga pianificazione, ma "non sono difficili da condurre". "Ieri è stata una buona giornata", il commento soddisfatto.

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