MUSSOMELI – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Nigrelli, il vice sindaco Giuseppe Catania, gli assessori Yosella Schifano, Maria Bonomo, Rosalia Morreale e il vice presidente del Consiglio Seby Lo Conte, ha incontrato domenica sera a Hoddesdon (GB) una nutrita rappresentanza di mussomelesi che vivono e lavorano in Inghilterra e mantengono vivo il legame con le proprie radici. Sono stati momenti di grande emozione in cui hanno condiviso storie, ricordi e soprattutto l’amore per il paese natio. Parole affettuose sono state espresse dal primo cittadino Nigrelli, a nome dell’amministrazione, nei confronti della comunità mussomelese a Londra, ringraziandola per la calorosa accoglienza ricevuta. Un grazie speciale degli ospiti è stato rivolto a Calogero Mingoia, alla sua famiglia e a tutti gli organizzatori, “per averci fatto sentire a casa”, come hanno commentato al loro rientro.