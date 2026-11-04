La Juventus affronta l’Az, Spalletti “Partita difficile, dobbiamo essere squadra”

ALKMAAR (OLANDA) (ITALPRESS) – “Ci dobbiamo aspettare una partita carica di difficoltà perchè giochiamo contro una squadra che ha un’identità ben precisa e riconoscibile. L’allenatore ha fatto tutta la trafila del settore giovanile, conosce benissimo la storia di questo club e dei calciatori, è una squadra che tenta di giocare sempre, è caratteristico di questo paese qui giocare a calcio con la palla a terra. Ci sarà da essere squadra, con delle idee da applicare in maniera forte”. Luciano Spalletti ha suonato la carica in vista della sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar, una sfida da vincere per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Napoli: “Le partite bisogna giocarle bene, come abbiamo fatto nell’ultima partita, dove abbiamo lasciato una buona impressione, andrà fatto anche domani sera. Il mio rapporto con la proprietà? E’ chiaro che avere la fiducia contribuisce molto ad avere forza con la squadra, qui negli ultimi anni i calciatori sono stati abituati a vedere andar via gli allenatori, loro non sono stati messi in discussione. Diventa fondamentale prendersi delle responsabilità come successo nell’ultima partita”.

Spalletti, che non avrà a disposizione McKennie, ha parlato delle scelte di formazione: “Sono abbastanza facili, qualcuno deve recuperare per forza, come Sarr e Kelly, dobbiamo ruotare qualcosa davanti, la società ha lavorato in maniera importante per quanto riguarda Ekhator, ma questi giocatori hanno minutaggi limitati. Davanti abbiamo la possibilità di ruotare e far riposare qualcuno, con 60 minuti si recupera facilmente, cercheremo di trovare qualche alternativa. Vedremo domani, ma probabilmente Kolo Muani partirà titolare”. Spalletti ha poi parlato della positività dell’attaccante francese: “Lui è talmente una bella persona che se gioca un compagno è felice per lui. Io sono sempre sul suo carro e, visto che non ha giocato la parte finale contro il Napoli, può fare la differenza”.

In conferenza è intervenuto anche Teun Koopmeiners, cresciuto con la squadra olandese: “Ho giocato in tanti ruoli, sono un centrocampista, ma quando il mister me lo chiede io sono sempre a disposizione. Dobbiamo stare attenti, quando perdono palla pressano subito, giocano con intensità, è molto importante, dobbiamo stare attenti. Se segno esulterò, ma con rispetto”, ha concluso.

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