Una donna a Palermo ha infilato un piccolo registratore nello zaino della figlia che frequenta un asilo e poi ha portato gli audio ai carabinieri presentando una querela contro le insegnanti per presunti maltrattamenti. La mamma della piccola avrebbe notato negli ultimi tempi alcuni atteggiamenti strani. Da qui l’idea di effettuare delle registrazioni. Dopo aver ascoltato il contenuto, avrebbe affrontato personalmente le educatrici chiedendo spiegazioni e poi si sarebbe presentato in caserma.

La donna nella querela avrebbe riferito di aver sentito nelle registrazioni “vieni, guarda che ti do, e un’altra insegnante rispondere “sì, un pugno in bocca”. In un altro audio un’educatrice, all’ipotesi che un bambino potesse bruciarsi con il fornello in mensa, avrebbe ridacchiato commentando “pazienza, è stato un incidente”. Le insegnanti hanno negato ogni addebito e ribadito che amano i bimbi, e l’istituto ha deciso di presentare una denuncia nei confronti della madre della bambina. Le famiglie del zona si sarebbero divise sul caso, che è finito anche sui social, in particolare su TikTok, dove diversi genitori si sono esposti affermando che da tempo portano i loro figli in quella struttura e che mai hanno avuto sentori di maltrattamenti o insulti ai propri piccoli.