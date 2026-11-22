TORINO (ITALPRESS) – Non poteva esserci modo migliore per festeggiare la 600a panchina in Serie A di Luciano Spalletti. La Juventus travolge il Venezia con un nettissimo 4-0, maturato interamente nella ripresa, e lo fa nel segno di Nick Woltemade: gol e assist per il tedesco, che cambia la gara da subentrante. L’ex ct della Nazionale cambia modulo e abbandona le due punte, schierando Kolo Muani in solitaria: McKennie giostra alle sue spalle, Zhegrova (prima da titolare in Serie A) e Alajbegovic sulle corsie. Questa nuova versione della Juventus fatica però a sfondare contro un Venezia che chiude ogni spazio e conferma di sapersela cavare, di rimessa, contro le big. I lagunari creano la prima occasione con Adams, McKennie risponde e la partita stagna in un pari giusto. La gara si riaccende verso la metà del primo tempo, con Stankovic a fermare Zhegrova e la prima parata per Vicario: l’ex Tottenham salva su Busio. Una chance per parte nel finale, con Lauberbach e Kelly imprecisi, ma è 0-0 al riposo.

Spalletti prova a svoltare la gara inserendo Woltemade al fianco di Kolo Muani e optando per la fisicità di Sarr a centrocampo, e le sue mosse sono decisive. Il tedesco entra benissimo in partita e, dopo un altro spavento causato dallo sprecone Adams, la Juventus la sblocca. Siamo al 53′ quando un controllo sbagliato da McKennie si trasforma in un assist involontario per Woltemade, che segna da rapace d’area l’1-0. L’ex Stoccarda e Newcastle entra benissimo in gara e, al 59′, serve anche l’assist per il raddoppio: conclusione perfetta di Koopmeiners, quarto gol dell’olandese e 2-0 Juve. Il Venezia esce di fatto dal campo e affonda sotto i colpi bianconeri, col tris di Cabal su azione da corner (65′) e il poker: Halhal affonda Kolo Muani, che batte il rigore su concessione di Woltemade e non sbaglia per il definitivo 4-0 (71′). Nel finale Spalletti ordina ai suoi di rallentare e gestire, visto che giovedì si gioca nuovamente in Europa League, e la Vecchia Signora non rischia praticamente nulla. Il Venezia si limita a una chance non sfruttata da Halhal, mentre Koopmeiners attacca (senza esito) per inseguire la doppietta. Finisce 4-0 per la Juventus: 21 punti per i bianconeri, autori di una grande ripresa. Per il Venezia quattro ko nelle ultime sei gare di Serie A.

– Foto: Ia Agency –

(ITALPRESS)