Il nisseno Marco Infantino nominato Arbitro Benemerito per “l’impegno, la passione, la dedizione e il costante contributo ai valori arbitrali”

Prestigioso riconoscimento per l’arbitro nisseno Marco Infantino che è stato nominato Arbitro Benemerito. Un riconoscimento importante nel contesto di una carriera che lo ha visto, negli anni, proporsi e imporsi come uno dei migliori arbitri.

Il Presidente Domenico Amico, il Vicepresidente Andrea Calì e tutti gli associati della Sezione AIA di Caltanissetta si sono congratulati con Marco Infantino per la prestigiosa nomina ad Arbitro Benemerito. “Si tratta – hanno commentato – di un riconoscimento importante, che premia l’impegno, la passione, la dedizione e il costante contributo ai valori arbitrali”. Per la sezione Aia nissena un riconoscimento che premia anche i suoi sforzi organizzativi e promozionali nel mondo del calcio e dello sport.