Giornata vittime della strada, Sin: “Conseguenze neurologiche segnano il futuro”

(Adnkronos) – Bastano pochi istanti perché un incidente stradale cambi per sempre una vita. Per chi sopravvive, le conseguenze possono protrarsi per anni, talvolta per sempre, compromettendo autonomia, capacità motorie, funzioni cognitive e qualità della vita. Tra le lesioni più gravi figurano i traumi cranici e spinali, che possono provocare danni permanenti al cervello e al midollo spinale, con esiti anche gravemente invalidanti. È su questa dimensione, spesso meno visibile rispetto al numero delle vittime, che la Società italiana di neurologia (Sin) richiama l'attenzione in occasione della Giornata mondiale in Memoria delle vittime della strada, che ricorre domenica 15 novembre. Secondo gli ultimi dati Istat – riferisce una nota – nel 2025 in Italia si sono verificati 177mila incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato oltre 2.800 morti e circa 230mila feriti. In media, quasi 8 vittime e oltre 650 feriti ogni giorno. Numeri che richiamano l'attenzione anche sulle conseguenze a lungo termine degli incidenti, tra cui le lesioni neurologiche traumatiche, che possono determinare disabilità permanenti e comportare un rilevante carico assistenziale, sanitario, sociale ed economico. "Quando parliamo di sicurezza stradale, dobbiamo ricordare che non si tratta soltanto di prevenire gli incidenti e ridurre il numero delle vittime, ma anche di proteggere l'integrità del sistema nervoso e preservare la qualità della vita delle persone – afferma Mario Zappia, professore, presidente Sin – Un grave trauma cranico o una lesione del midollo spinale possono interrompere bruscamente il percorso di vita di una persona, compromettendone l'autonomia e le prospettive future. Le mielolesioni più severe, in particolare, possono determinare condizioni di paraplegia o tetraplegia, con conseguenze anche permanenti che richiedono percorsi di cura, riabilitazione e assistenza complessi. Per questo la prevenzione degli incidenti stradali deve essere considerata parte integrante delle strategie di tutela della salute neurologica. Ogni incidente evitato significa una vita potenzialmente salvata, una disabilità prevenuta e una famiglia risparmiata da conseguenze che possono essere drammatiche". Se le lesioni del midollo spinale – spiegano gli esperti – possono compromettere gravemente le capacità motorie e l'autonomia della persona, i traumi cranici presentano conseguenze altrettanto complesse, non sempre immediatamente evidenti. Nei casi più gravi possono determinare coma, stato vegetativo o stato di minima coscienza, mentre altre lesioni cerebrali possono lasciare disturbi della memoria, difficoltà di attenzione e concentrazione, alterazioni del comportamento e problemi cognitivi, che incidono profondamente sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulle relazioni personali. "Gli incidenti stradali non sono soltanto un problema di mobilità e sicurezza, ma rappresentano una causa importante di lesioni cerebrali acquisite, soprattutto nella popolazione più giovane", illustra Matilde Leonardi, consigliere Sin e direttrice del Centro di ricerca sul coma presso la Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. "Grazie ai progressi della medicina d'urgenza e della terapia intensiva, oggi riusciamo a salvare persone che in passato non sarebbero sopravvissute – continua Leonardi – Ma sopravvivere non significa necessariamente tornare alla vita di prima. Alcuni pazienti rimangono in condizioni di gravissima disabilità, altri devono convivere per anni con difficoltà cognitive e comportamentali che incidono sulla loro autonomia. Sono conseguenze che coinvolgono non soltanto la persona colpita, ma l'intero nucleo familiare, con un impatto umano, sanitario, sociale ed economico estremamente rilevante". Se i progressi della medicina hanno migliorato le possibilità di sopravvivenza e il recupero dopo una lesione cerebrale, la prevenzione rimane lo strumento più efficace per evitare che il danno si verifichi. È uno dei principi alla base della strategia italiana per la salute del cervello, promossa dalla Sin, che riconosce nella tutela della ‘brain Health’ un obiettivo da perseguire lungo tutto l'arco della vita. L'utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, anche negli spostamenti in bicicletta e monopattino, il rispetto dei limiti di velocità, la rinuncia all'uso del telefono durante la guida e la scelta di non mettersi al volante dopo aver consumato alcol o assunto sostanze sono comportamenti fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e delle conseguenti lesioni neurologiche. "Nella nostra esperienza clinica incontriamo pazienti anche molto giovani che, dopo incidenti in moto o in monopattino, si trovano in condizioni di gravissima compromissione neurologica – sottolinea la neurologa – Sono situazioni che dimostrano quanto sia importante intervenire prima che il trauma si verifichi. Il casco, le cinture di sicurezza e l'attenzione alla guida non sono semplici prescrizioni, ma strumenti concreti per salvare vite e prevenire disabilità. La salute del cervello comincia molto prima dell'arrivo in ospedale, attraverso l'educazione, la consapevolezza dei rischi e la responsabilità individuale, ma anche attraverso politiche e infrastrutture capaci di rendere più sicura la circolazione stradale". La prevenzione dei traumi neurologici richiede dunque un impegno condiviso tra cittadini, istituzioni, sistema sanitario e comunità scientifica. Un obiettivo che Sin porta avanti anche attraverso la propria strategia nazionale per la salute del cervello, nella consapevolezza che proteggere le persone dalle lesioni traumatiche significa preservare non soltanto la vita, ma anche anni di salute, autonomia e qualità della vita. "La Giornata in memoria delle vittime della strada deve essere un'occasione per riflettere su quanto possiamo ancora fare per evitare queste tragedie – conclude Leonardi – Non possiamo considerare inevitabili le conseguenze degli incidenti stradali. Molte lesioni possono essere prevenute e, come neurologi, sentiamo la responsabilità di contribuire a questo impegno. Ogni incidente evitato è una possibile persona con disabilità in meno e una famiglia alla quale viene risparmiata una sofferenza che può durare tutta la vita".

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