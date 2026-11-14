Futsal, serie D. Caltanissetta, derby spettacolo: 4 a 4 tra Nissa e Easy Sport

CALTANISSETTA – Otto gol, emozioni fino all’ultimo secondo e una bella cornice di pubblico a impreziosire una serata di grande calcio a cinque. Il derby tra Nissa FC Futsal ed Easy Sport Caltanissetta termina 4-4, al termine di una sfida che ha mantenuto le promesse della vigilia, offrendo al PalaMilan spettacolo e un’intensità da categoria superiore.

Il risultato lascia sensazioni diverse: il rammarico della Nissa, raggiunta quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano, e la soddisfazione dell’Easy Sport, capace di trovare il pareggio proprio allo scadere. Ma oltre il punteggio resta il valore di una partita avvincente, che ha regalato una bella vetrina al futsal cittadino.

A fare da cornice alla stracittadina, valida per la terza giornata del campionato di Serie D, è stato un pubblico partecipe, che ha accompagnato una gara rimasta incerta fino all’ultima azione.

Sul parquet, le due formazioni hanno dato vita a un confronto dai ritmi elevati, con continui ribaltamenti di fronte, duelli combattuti e risposte immediate a ogni difficoltà. Un calcio a cinque intenso e coinvolgente, con un ritmo agonistico degno di categorie superiori, capace di tenere viva l’attenzione degli spettatori dall’inizio alla fine. Nissa ed Easy Sport si sono affrontate senza risparmiarsi: nessun vantaggio è stato definitivo, nessun momento della partita ha consentito di considerare chiusa la contesa.

È stata l’Easy Sport a trovare per prima la via del gol, ma la squadra allenata da Paride Puzzanghera ha risposto riportando il risultato in equilibrio. Dal primo pareggio si è passati al nuovo vantaggio ospite sull’1-2, quindi al 2-2 e al sorpasso biancoscudato sul 3-2.

Una successione di emozioni proseguita con il 3-3 dell’Easy Sport e con il nuovo allungo della Nissa, capace di portarsi sul 4-3. Quando il derby sembrava ormai indirizzato, è arrivato l’ultimo colpo di scena: Lo Piano ha firmato allo scadere la rete del definitivo 4-4, facendo sfumare proprio sul gong il successo dei biancoscudati.

Un finale che racconta bene una sfida nella quale entrambe le squadre hanno dimostrato carattere e voglia di lottare fino all’ultimo secondo.

Lauricella e Faulisi, doppiette protagoniste

Per la Nissa Futsal sono andati a segno Lauricella, autore di una doppietta, il capitano Gambino e Salerno, che ha festeggiato la sua prima rete stagionale. Sul fronte Easy Sport, Faulisi ha risposto con una doppietta, mentre a completare il tabellino sono state le reti di Ustica e Lo Piano, quest’ultimo decisivo nell’azione che ha fissato il punteggio in parità.

La formazione di Puzzanghera può ripartire dalla capacità di reagire ai due svantaggi iniziali e di prendere poi in mano il risultato. L’Easy Sport, dal canto suo, ha avuto il merito di restare dentro la partita e cercare fino in fondo la rete del pareggio.

Giammusso: «Una bella serata di sport»

Al termine dell’incontro, Arialdo Giammusso, presidente emerito della Nissa FC e responsabile della formazione futsal, ha voluto sottolineare il valore sportivo della serata: «Faccio i miei complimenti alla squadra avversaria per la partita combattuta. È stata una bella serata di sport». Parole che accompagnano il racconto di un derby sentito, combattuto e capace di valorizzare il movimento cittadino. Il 4-4 consegna un punto a entrambe le squadre, ma lascia soprattutto il ricordo di una serata nella quale il calcio a cinque ha saputo conquistare la scena.