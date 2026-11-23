Una prestazione di carattere, intensità e orgoglio permette alla PGS Vigor San Cataldo di superare per 3-2 il quotato Palermo C5 al termine di una sfida vibrante e ricca di colpi di scena. Davanti a un PalaMaira delle grandi occasioni, la formazione di casa conferma la propria tradizione favorevole tra le mura amiche contro i rosanero, firmando una rimonta pesantissima per il morale e per la classifica.

L’avvio di gara sorride alla formazione palermitana, forte di individualità di categoria superiore come Musso, Di Maria, Daricca e Giannola. La PGS Vigor fatica inizialmente a contenere il palleggio e la qualità degli avversari, che trovano il varco giusto per sbloccare il risultato con uno schema eseguito alla perfezione su fallo laterale e finalizzato da Di Maria. I padroni di casa provano a riorganizzarsi, ma il Palermo C5 colpisce ancora in contropiede con Musso, mandando le squadre all’intervallo sul 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi, però, cambia completamente l’inerzia dell’incontro. La PGS Vigor alza il baricentro, aumenta i giri del motore e inizia a macinare gioco e occasioni. La svolta arriva sugli sviluppi di un’azione offensiva in cui un fallo di mano di Di Maria in area porta al calcio di rigore: dal dischetto si presenta Niccoli, che con grande freddezza riapre la partita (1-2).

Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del pubblico del PalaMaira, la Vigor trova il pareggio pochi minuti più tardi. È ancora Niccoli a vestire i panni dell’uomo assist con una verticalizzazione illuminante per Toscano; sulla prima respinta dell’estremo difensore ospite, Lunetta è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone e a insaccare il 2-2.

La partita resta aperta a qualsiasi risultato, ma al minuto 7:51 della ripresa l’equilibrio rischia di spezzarsi a sfavore dei locali: l’espulsione di Scalzo costringe infatti la Vigor a due minuti di inferiorità numerica. La squadra sancataldese stringe i denti, difende con ordine e compattezza e riesce a superare indenne il momento più delicato del match.

Quando il pareggio sembra ormai il risultato scritto, arriva l’episodio che decide l’incontro e fa esplodere il palazzetto. Toscano porta una pressione asfissiante sul portiere avversario, inducendolo all’errore; la sfera carambola sui piedi di Niccoli che, da metà campo, calcia con precisione verso la porta sguarnita siglando il gol del definitivo 3-2.

Archiviato un successo conquistato grazie alla sinergia tra squadra e tifoseria, la PGS Vigor San Cataldo potrà godersi per poco l’entusiasmo della vittoria. All’orizzonte c’è già la prossima sfida di campionato contro il Palermo Futsal Club: una trasferta impegnativa su un campo in erba sintetica storicamente ostico per i colori rossoblù, dove servirà un ulteriore salto di qualità per dare continuità ai risultati.